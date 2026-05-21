Bakan Işıkhan duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri hesaplara erken yatacak, tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayına ilişkin "işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği" ödemelerinin öne çekilerek, Kurban Bayramı arifesinde, hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Işıkhan, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğini öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız. Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşımızın yanındayız."

