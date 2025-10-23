Bakan Işıkhan duyurdu: Şehit çocuklarının eğitim yardımı cuma günü ödenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz" dedi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya paylaşımından şehit ile harp ve vazife malullerinin çocuklarına verilecek eğitim-öğretim yardımlarının 24 Ekim Cuma günü ödeneceğini duyurdu. Aynı zamanda Işıkhan, 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde yaklaşık 20 bin öğrenciye toplamda 457 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı.
Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 20 bin öğrencimize toplamda 457 milyon liralık ödeme yapacağız. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Biz, her zaman yanınızdayız."
🇹🇷Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 23, 2025
▪️2025-2026 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 20 bin öğrencimize toplamda 457 milyon liralık ödeme yapacağız.
Sevgili… pic.twitter.com/X4uSqWYYIO