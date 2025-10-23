  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Işıkhan duyurdu: Şehit çocuklarının eğitim yardımı cuma günü ödenecek
Takip Et

Bakan Işıkhan duyurdu: Şehit çocuklarının eğitim yardımı cuma günü ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Işıkhan duyurdu: Şehit çocuklarının eğitim yardımı cuma günü ödenecek
Takip Et

Bakan Işıkhan, sosyal medya paylaşımından şehit ile harp ve vazife malullerinin çocuklarına verilecek eğitim-öğretim yardımlarının 24 Ekim Cuma günü ödeneceğini duyurdu. Aynı zamanda Işıkhan, 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde yaklaşık 20 bin öğrenciye toplamda 457 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 20 bin öğrencimize toplamda 457 milyon liralık ödeme yapacağız. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Biz, her zaman yanınızdayız."

Ekonomi
2025 İstanbul Ekonomi Zirvesi, 11-12 Aralık’ta Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek
2025 İstanbul Ekonomi Zirvesi, 11-12 Aralık’ta Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026’da kişi başına düşen milli gelir 18 bin 621 dolar olacak
2026’da kişi başına düşen milli gelir 18 bin 621 dolar olacak
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Kirada gelir vergisini kimler ödemeyecek?
Kirada gelir vergisini kimler ödemeyecek?
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
SON DAKİKA
TCMB'nin faiz indirimini ekonomistler yorumladı: Karar ve metin farklı oldu!
TCMB'nin faiz indirimini ekonomistler yorumladı: Karar ve metin farklı oldu!