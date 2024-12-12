Bakan Işıkhan duyurdu: Sensörlü şeker ölçüm cihazı SGK kapsamına alındı

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukların şeker ölçümü için sensörlü cihazın ödeme kapsamına alındığını duyurmasının ardından cihazın devlet tarafından karşılanmasıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yaptı.

SGK ödeme kapsamına alındı

Bakan Işıkhan, Tip 1 Diyabet hastası çocukların kan şekeri takibini yapabilmek için ihtiyaç duydukları ‘Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi’nin SGK ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Reçete edilen cihaz medikallerden temin edebilecek

Bakan Işıkhan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdik.

18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastası çocuklarımızın kan şekeri takibini yapabilmek için ihtiyaç duydukları ‘Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi’ Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme listesine dahil edilmiştir.

Vatandaşlarımız, Bilimsel Komisyon’dan onay alacak ölçüm cihazlarını, uzman hekimlerimizin reçete etmesi ile kısa sürede medikallerden temin edebilecek.

Çocuklarımızın sağlığı, huzuru bizim en büyük önceliğimiz. Tip 1 Diyabet hastası kıymetli evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum."

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