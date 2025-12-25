  1. Ekonomim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK İşveren Prim Desteği'nin güncellendiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan duyurdu: SGK İşveren Prim Desteği güncellendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından işverenlerin istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK İşveren Primi Desteği’ni güncellediklerini açıkladı.

"SGK İşveren Primi Desteği’ni güncelledik"

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin istihdamına destek olduklarını dile getiren Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"İşverenlerin belirli şartlara uygun istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK İşveren Primi Desteği’ni güncelledik. İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla uygulamamızı 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzattık."

