Bakan Işıkhan duyurdu: SGK prim borçlarında taksit süresi 72 aya çıkıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 'Meclise verilen kanun teklifi ile SGK prim borçlarında mevcutta 36 ay olan tecil-taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis’e sunulan kanun teklifiyle SGK prim borçlarında mevcutta 36 ay olan tecil ve taksitlendirme süresinin 72 aya çıkarılacağını, teminatsız tecil tutarının ise 1 milyon liraya yükseltileceğini açıkladı.
Hangi vergiler yapılandırma kapsamında?
Yeni yapılandırma paketi yalnızca bireysel borçları değil, esnaf ve şirketlerin vergi borçlarını da kapsıyor. Düzenleme kapsamına giren başlıca vergi türleri şunlar:
Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
Trafik para cezaları
Belediyelere olan emlak vergisi
Belediyelere olan çevre temizlik vergisi
Diğer harçlar
Esnaf ve şirketler de Gelir ve Kurumlar Vergisi borçlarını 72 ay vade ödeme planına dahil edebilecek. Bu yapı, işletmelerin nakit akışını rahatlatmak açısından önemli bir destek oluşturuyor.
Ayrıntılar Geliyor