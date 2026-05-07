Bakan Işıkhan duyurdu: SGK prim borçlarında taksit süresi 72 aya çıkıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis’e sunulan kanun teklifiyle SGK prim borçlarında mevcutta 36 ay olan tecil ve taksitlendirme süresinin 72 aya çıkarılacağını, teminatsız tecil tutarının ise 1 milyon liraya yükseltileceğini açıkladı.

Hangi vergiler yapılandırma kapsamında?

Yeni yapılandırma paketi yalnızca bireysel borçları değil, esnaf ve şirketlerin vergi borçlarını da kapsıyor. Düzenleme kapsamına giren başlıca vergi türleri şunlar:

Gelir Vergisi

Kurumlar Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Trafik para cezaları

Belediyelere olan emlak vergisi

Belediyelere olan çevre temizlik vergisi

Diğer harçlar

Esnaf ve şirketler de Gelir ve Kurumlar Vergisi borçlarını 72 ay vade ödeme planına dahil edebilecek. Bu yapı, işletmelerin nakit akışını rahatlatmak açısından önemli bir destek oluşturuyor.

Ayrıntılar Geliyor