Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlülerin istihdamına 124 milyon lira destek sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmaya yönelik projelere 2025 yılının üçüncü döneminde 124 milyon liradan fazla hibe desteği sağlandığını açıkladı.

2025 yılının üçüncü döneminde 288 projeye destek verildi

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projelerine katılmak, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olduklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, bu kapsamda 2025 yılının üçüncü döneminde 288 projeye destek verildiğini ifade ederek, çalışma hayatına ve üretime katılmak isteyen vatandaşlara desteğin İŞKUR aracılığıyla sürdürüldüğünü kaydetti. Işıkhan, bu süreçte 124 milyon liradan fazla hibe desteği sağlandığını bildirdi.