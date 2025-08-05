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Bakan Işıkhan, Güney Afrika'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Singapur İşgücü Bakanı Tan See Leng ve Birleşik Krallık İstihdam Bakanı Alison McGovern ile ayrı ayrı görüştü.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan, Güney Afrika'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı için gittiği Güney Afrika'da ikili görüşmelerde bulundu.

İlk olarak Singapur İşgücü Bakanı Leng ile bir araya gelen Işıkhan, ardından Birleşik Krallık İstihdam Bakanı McGovern ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Bakanlık bürokratları da yer aldı.

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