Bakan Işıkhan, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, çalışma hayatına dair güncel meseleler ve konfederasyonun talepleri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

"Gündemimizde yer alan konuları ve talepleri ele aldık"

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan ile bakanlığımızda bir araya geldik. Gündemimizde yer alan konuları ve talepleri ele aldık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.