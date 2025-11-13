Bakan Işıkhan, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldi

  1. Ekonomim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, çalışma hayatına dair güncel meseleler ve konfederasyonun talepleri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

"Gündemimizde yer alan konuları ve talepleri ele aldık"

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan ile bakanlığımızda bir araya geldik. Gündemimizde yer alan konuları ve talepleri ele aldık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

