Bakan Işıkhan: İş koçluğu desteği, ücret desteği ve iş yeri düzenleme desteği sağlayacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la bir araya geldi.

Daha sonra Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programına katılan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin tarihi ve kültürel anlamda önemli bir kent olduğunu söyledi.

"İş koçluğu desteği, ücret desteği ve iş yeri düzenleme desteği sağlayacağız"

Kayseri'nin 42 bini aşkın işletmesiyle Türkiye genelinin yüzde 2'sini, şehir nüfusunun ise yaklaşık yarısını istihdam ettiğini anlatan Işıkhan, her 4 iş yerinden birinin, ticaret alanında faaliyet gösterdiği kentin ihracatının 2002 yılından bugüne 10'a katlandığını ve rekorlar kırdığını belirtti.

Engelli istihdamına yönelik yapılan "Destekli İstihdam Modeli"nden bahseden Işıkhan, "Otizm, down sendromu ve serebral palsi gibi özel gereksinimli bireylerin iş gücüne katılımını teşvik eden modelde iş koçluğu desteği, ücret desteği ve iş yeri düzenleme desteği sağlayacağız. Engelli iş koçu/danışmanı desteği projesinde görev yapacak engelli iş koçu, danışmanı için aylık asgari ücretin işverene maliyet tutarının yüzde 15 fazlası tutarında ödeme işe giriş tarihinden itibaren proje süresince yapılacaktır. Bu rakam da 35 bin 881 liradır." diye konuştu.

Engelli istihdamına destek veriliyor

Bakan Işıkhan, engelli ücret desteğiyle ilgili "İşverenlerimize engelli istihdam ederken yaşamış olduğu ekonomik külfeti de hafifletmek adına destek veriyoruz. İş yerinde çalışacak engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere zihinsel engelli işçilerin ücret giderleri işe giriş tarihinden itibaren, brüt asgari ücret üzerinden desteklenecektir. Bu destek engelli birey için SGK'ye bildirilen prim gün sayısına göre ödenecektir. Bu rakam da yaklaşık 26 bin lira dolayında olacaktır. İş yeri düzenleme desteği de veriyoruz. İş yerinin, proje kapsamında istihdam edilen engelli bireylere uygun hale getirilmesine yönelik olarak yapılacak harcamaların, sözleşme imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplam engelli ücret desteğinin yüzde 25’ini aşmayacak kadarı desteklenecektir. Destekli İstihdam Projeleri için proje süresinin en az 6 ay, en fazla 12 ay olması planlanmaktadır. İşte biz, bu ve bunun gibi birçok projeyi ve potansiyeli doğru politikalarla desteklediğimizde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sunduğu teşviklerle de Kayseri'nin büyümesine güçlü bir destek sağlıyoruz." dedi.

2002 yılından bugüne 868 milyar liralık destek sağlandı

Verilen desteklerin önemini anlatan Işıkhan, 2002 yılından bu yana, yani AK Parti iktidarının başladığı günden bugüne kadar, Kayseri'de 120 bin 421 iş yerinin teşviklerden faydalandığını ve bu kapsamda işverenlere toplam 11,2 milyar lira destek sağlandığını anımsattı.

Türkiye genelinde ise bu tutarın tam 868 milyar lira olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu rakamlar devletimizin, yatırımcının yanında olduğunu göstermektedir. Bu, 'istihdam oluşturan, gençlerimize iş kapısı açan her girişim bizim baş tacımızdır' demektir. Üreten, istihdam sağlayan, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasının lokomotifi siz değerli işverenlerimize, girişimcilerimize ve bu üretim zincirinin en önemli halkası olan çalışanlarımıza ve özellikle şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi bugünlere taşıyanın ise her bir şehrin kendi mecrasında yazdığı bu başarı hikayeleri olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır, işçimize, işverenimize, yatırımcımıza, girişimcimize verdiğimiz koşulsuz desteğin, şehirlerimize yaptığımız dev yatırımların, sizlerin çalışma azmi ve ticari kabiliyetleri birleştiğinde ortaya çıkan sonuç, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu anlayışla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Bakan Işıkhan, iş insanlarıyla görüşmesine basına kapalı olarak devam etti.