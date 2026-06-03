Bakan Işıkhan, işçi ve işveren temsilcileriyle Cenevre'de bir araya geldi



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarını sürdürüyor.

Işıkhan, bu çerçevede Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, tarafından Daimi Temsilcilik konutunda kendisi ve Türkiye'den gelen heyet onuruna verilen resepsiyona katıldı.

İşçi ve işveren temsilcilerinin de katıldığı programda temaslarda bulunan Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ile görüştü.

Resepsiyona, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Mustafa Güven, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve davetliler katıldı.