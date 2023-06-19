Bakan Işıkhan, işçi ve işveren temsilcileriyle görüştü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. 13 Haziran'daki ilk görüşmenin ardından tarafların yeniden bir araya geldiği toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sundu.

Komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre, işveren ve hükumet tarafı toplantıda rakam telaffuz etmedi. Toplantıdan önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ayrıldı. Atalay yaptığı açıklamada, "Rakamsal teklif hazir oldugunda tekrar bir araya geliriz." dedi.

TİSK Başkanı Akkol da rakamsal bir teklifin gündeme gelmediğini kaydetti.