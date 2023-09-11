Bakan Işıkhan: İşgücü piyasalarına güvenceli esneklik getireceğiz

ANKARA (EKONOMİ) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Ticaret Odası’nın aktarlık ve çiçekçiliğin mesleki standartlarının belirlenmesine yönelik çalışma nedeniyle düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, Orta Vadeli Programda çalışma hayatı ve istihdama yönelik çok sayıda düzenlemenin yer aldığını vurguladı.

Esnekleşmeyi öne çıkaran Vedat Işıkhan, “İş gücü piyasalarını, istihdam artışı yaratmak üzere güvenceli bir şekilde esnek hale getireceğiz. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere, genç kızlara ve kadınlara dönük çalışmalarımız olacak. Genç ve kadın girişimcilik başta olmak üzere ekosistemimizi geliştireceğiz ve mesleki eğitimi özel sektörle birlikte geliştireceğiz. Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında meslek standartları ve yeterlilikler hazırlanacak, meslek standartlarında gerekli güncellemeler yapılacak, yeşil ve dijital yetkinlik açığı kapatılacak. Savunma sanayi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör iş birliği programlarını hayata geçirip, var olanları da güçlendireceğiz” dedi.

Işıkhan, işgücü verilerine yönelik yaptığı değerlendirmede de, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu eğitim programları ve işe aracılık hizmetlerinden çok sayıda vatandaşın yararlandığını, mesleki standartların oluşturulması ve eğitim-iş hayatı uyumu için önemli adımlar atıldığını belirtti. Işıkhan, “Ülkemiz, son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Yıl genelinde 1 milyon 955 bin istihdam artışı kaydedilmiştir. Tarım sektörü hariç tüm sektörlerde istihdam artışı sağlanmıştır. Sanayi sektöründe 520 bin ve inşaat dahil hizmetler sektöründe 1 milyon 519 bin istihdam artışı gerçekleşmiştir. Yılın ilk 6 ayında, emekliliğe hak kazanma koşullarına yönelik düzenlemelerin ve depremin olumsuz etkilerine rağmen net 220 bin istihdam artışı sağlanmıştır" dedi.

Aktarlık ve çiçekçiliğin kültürel yapının parçası olduğunu vurgulayan Işıkhan, “Ülkemizin kültürel ve ticari yapısının ayrılmaz bir parçası olan aktarlık ve çiçekçilik meslekleri alanında imzaladığımız protokol, meslek standartlarımızın kapsamını genişleten, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel mesleklerin niteliklerini ön plana çıkaran önemli bir adım oldu” diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da konuşmasında aktarlık ve çiçekçilik için ulusal meslek standartlarının belirlenmesinin önemini vurgulayarak, mesleki yeterlilik için de çalışmaların sürdüğünü anlattı. Baran, mesleğin canlandırılması, korunması yanında ekonomik fayda da sağlanacağını belirterek, “Mesleklerin belgeli olması, sektörde standartların oluşması, tüketici güveninin sağlanması açısından da önemli. Bütün bu konuştuklarımızın hepsinin katkıları da genel ekonomiye yansıyacak. Sektörde istihdamın, üretimin, kalitenin, ihracatın ve inovasyonun artması ekonomik büyümeye ve refaha katkı anlamına geliyor. Sektörün kültürel mirasının korunması, tanıtılması nihayetinde ülkemizin turizm gelirlerine de önemli anlamda katkı sağlayacak."

Baran, Hollanda’nın çiçek ihracatının 15 milyar dolar olduğunu belirterek, Türkiye ihracatının 2022’de çiçek ihracatının 145 milyon dolar, tıbbi aromatik bitki ihracatının 400 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini, Türkiye’nin yıllık hedefinin çiçekte 1, tıbbi aromatik bitkide 2 milyar dolar olduğunu bildirdi.