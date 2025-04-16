Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 3 yılda 445 bin kişiye 63,5 milyar liralık staj desteği verdik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar lira staj desteği sağladıklarını açıkladı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücünü yetiştirdiklerini belirtti.
Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:
“İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar lira staj desteği sağladık. Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık. Küresel düzeyde artan rekabet ortamında öne çıkabilmek için çalışma hayatımızı daha da güçlendirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu amaçlarla hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizi ve Orta Vadeli Program hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.”
İhtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücümüzü yetiştiriyoruz.⚙️— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 16, 2025
İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL Staj Desteği sağladık.🤝
Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık.… pic.twitter.com/tY1jeSF1Ml