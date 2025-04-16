  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 3 yılda 445 bin kişiye 63,5 milyar liralık staj desteği verdik
Takip Et

Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 3 yılda 445 bin kişiye 63,5 milyar liralık staj desteği verdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar lira staj desteği sağladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 3 yılda 445 bin kişiye 63,5 milyar liralık staj desteği verdik
Takip Et

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücünü yetiştirdiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

“İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar lira staj desteği sağladık. Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık. Küresel düzeyde artan rekabet ortamında öne çıkabilmek için çalışma hayatımızı daha da güçlendirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu amaçlarla hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizi ve Orta Vadeli Program hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.”

Yurt dışı çıkış harcı hasılatında büyük artış! Bu senenin ilk üç ayında katlandıYurt dışı çıkış harcı hasılatında büyük artış! Bu senenin ilk üç ayında katlandıEkonomi

 

Marmara Bölgesi Mesleki Eğitim Kurumları dernek çatısı altında birleştiMarmara Bölgesi Mesleki Eğitim Kurumları dernek çatısı altında birleştiŞehirler

 

Ekonomi
Ticaret Bakanlığı duyurdu: KOOP-DES Programı destek limitleri yükseltildi
KOOP-DES Programı destek limitleri yükseltildi
Türk çayı ihracatı yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyon dolara ulaştı
Türk çayı ihracatı yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyon dolara ulaştı
CHP'li Gürer, çiftçilerin borçlarının ertelenmesini talep etti
CHP'li Gürer, çiftçilerin borçlarının ertelenmesini talep etti
Prof. Dr. Hakan Kara TCMB'ye iki yol önerdi: Her durumda ekonomi yavaşlar!
Prof. Dr. Hakan Kara TCMB'ye iki yol önerdi: Her durumda ekonomi yavaşlar!
Yurt dışı çıkış harcı hasılatında büyük artış! Bu senenin ilk üç ayında katlandı
Yurt dışı çıkış harcı hasılatında büyük artış! Bu senenin ilk üç ayında katlandı
UTTS'de geri sayım başladı: Montaj için son tarih 30 Nisan
UTTS'de geri sayım başladı: Montaj için son tarih 30 Nisan