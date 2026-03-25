Bakan Işıkhan: İşsizlik 2012’den bu yana en düşük seviyede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılına ilişkin istihdam verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

Işıkhan, işsizlik oranının 2025 yılında yüzde 8,3 olarak gerçekleştiğini ve bu oranın 2012'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğunu açıkladı. İşsiz sayısının ise bir önceki yıla kıyasla 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişiye gerilediğini ifade etti.

Bakan, kadınlarda işsizlik oranının bir önceki yıla göre 0,5 puan düşerek yüzde 11,3'e gerilediğini belirtirken genç nüfusta işsizlik oranının 1 puan azalarak yüzde 15,3'e düştüğünü ve bu rakamın 2005'ten bu yana görülen en düşük seviye olduğunu vurguladı.

İstihdam verilerine de yer veren Işıkhan, istihdam edilenlerin sayısının 32 milyon 566 bin kişiye ulaştığını, istihdam oranının yüzde 49 olarak gerçekleştiğini açıkladı. İşgücünün 35 milyon 533 bin kişi, işgücüne katılma oranının ise yüzde 53,5 olduğunu bildirdi.

Işıkhan, Orta Vadeli Program, Ulusal İstihdam Stratejisi ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikaların bu sonuçların alınmasında belirleyici rol oynadığını ifade ederek yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikaların sürdürüleceğini söyledi.