Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 2005 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından işsizlik ve istihdam verilerine ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, işsizlik oranının bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalışla yüzde 7,9 olarak gerçekleştiğini belirterek, "2005 yılından itibaren çeyreklik bazda en düşük seviyesine geriledi" dedi.

Genç işsizliğindeki gerilemeye de dikkat çeken Işıkhan, "15-24 yaş grubunu kapsayan gençlerde işsizlik oranı, 1 puanlık azalış ile yüzde 13,9 oldu. Böylelikle 2005 yılından bugüne en düşük seviyesine geriledi. Gençlerimizin işgücüne katılımı kolaylaştıracak, eğitim-istihdam bağlantısını güçlendirecek uygulamalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. İstihdam sayımız; ikinci çeyrekte 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişi; istihdam oranımız ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 48,5 oldu" ifadelerini kullandı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52,7’ye yükseldi

Işıkhan, işgücünün aynı dönemde 35 milyon 278 bin kişi, işgücüne katılma oranının ise yüzde 52,7 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışma hayatımızı güçlendirmek için uyguladığımız programların olumlu sonuçlarını almayı sürdüreceğiz. İşçi-işveren-kamu olarak tüm kesimlerin desteğiyle İstihdamın Yüzyılı'nı inşa edeceğiz" dedi.