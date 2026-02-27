Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 33 aydır tek hanelerde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, işsizlik oranının 2026 yılı ocak ayında %8,1’e gerileyerek 33 aydır tek haneli seviyesini koruduğunu açıkladı. Kadın ve genç işsizliğinde de gerileme görülürken, istihdamı artırmaya yönelik programların sürdüğü vurgulandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Vadeli Program (OVP) ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikaların etkisiyle işsizlik oranının “33 aydır tek hanelerde seyrettiğini” söyledi.
Işıkhan, “İşsizlik oranı, 2026 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 0,4 puan azalarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
Paylaşımında istihdam oranının %47,9 olduğunu belirten Işıkhan, işgücüne katılma oranının ise %52,1 olarak gerçekleştiğini ifade etti.
Kadınlarda işsizlik oranının, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak %11 olduğunu kaydeden Işıkhan, “Kayıtlı kadın istihdamının teşvik edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Genç nüfusta işsizlik oranının da bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak %14,3 olduğunu aktaran Işıkhan, “GÜÇ Projemiz başta olmak üzere gençlerimizin çalışma hayatına katılımlarını artırmak ve kariyer planlamalarını sağlamak için yürüttüğümüz programlarımızı etkin bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Işıkhan, paylaşımında “İş arayan vatandaşlarımızın, işverenlerimizin ve yatırımcılarımızın her zaman yanındayız” dedi.
