Bakan Işıkhan: İstihdam sayımızı, 32 milyon 558 bin kişiye yükselttik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK’in temmuz-eylül dönemi iş gücü verilerini değerlendirdi. Bakan Işıkhan, Türkiye’nin istihdam kapasitesini güçlendirme yönündeki çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, üçüncü çeyrekte işsiz sayısının bir önceki döneme göre 26 bin kişi azaldığını kaydetti.

"İstihdam sayımızı, 32 milyon 558 bin kişiye yükselttik"

Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak hazırladıkları Ulusal İstihdam Stratejisi'nin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalan işsizlik oranının, yüzde 8,5 seviyesiyle son 11 çeyrektir tek hanelerde gerçekleştiğini bildiren Işıkhan, "Aynı dönemde istihdamımızı 65 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı, 32 milyon 558 bin kişiye yükselttik. İstihdam oranımız, yüzde 49 seviyesini korudu. İş gücüne katılım oranında da 39 bin kişilik artış kaydettik. 35 milyon 568 bin kişiye ulaşan iş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadın ve genç işsizlik oranlarında düşüş sürüyor

Işıkhan, kadınlarda işsizlik oranının, başta İş Pozitif olmak üzere istihdamı destekleyici politikalar sayesinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalarak yüzde 11,2 olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeleri için hayata geçirdiğimiz programlarımızın olumlu sonuçlarını elde etmeyi sürdürüyoruz. Genç nüfusta bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalan işsizlik oranı bunun en güzel göstergelerindendir. Çalışma hayatının her geçen gün yeniden şekillenen ihtiyaçlarına etkin çözümler üreterek hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz."