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Bakan Işıkhan: Kanser tedavilerinde ilave ücret almıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kanserle mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavilerinde ilave ücret almıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan: Kanser tedavilerinde ilave ücret almıyoruz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, '1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası' nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Işıkhan, "Kanserle mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Geri ödeme listemizde yer alan ilaçlar ile hastalarımıza destek oluyoruz. Radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavilerinde ilave ücret almıyoruz" dedi.

Kanser hastalarını Genel Sağlık Sigortası ile koruma altına aldıklarını hatırlatan Işıkhan, "Bu sayede, gerekli olan sağlık hizmetlerine erişim imkanı sağlıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; geri ödeme listesinde yer alan yurt içi 812, yurt dışı 91 kanser ilacı ile hastalarımızın tedavi süreçleri desteklenir. Tedavi giderlerinin tamamı karşılanmakta olup, tedavileri sırasında oluşan masraflar ödenir. Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile yol, gündelik ve refakatçi giderleri karşılanır. Kanser tedavisinden (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) ilave ücret alınmaz. Sigortalının hastalık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Maluliyet talep tarihinden önceki bir yıl içinde tanı almak kaydıyla talebe istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporu tarihinden itibaren 18 ay süresince malul kabul edilir" açıklamasında bulundu.

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