Bakan Işıkhan, Kültür ve Sanat alanında çalışan memurların kazanımlarını paylaştı

8. Dönem Toplu Sözleşme'sinde memurların zammı konusunda uzlaşma sağlanamazken 11 hizmet kolunu ilgilendiren bazı maddelerde anlaşmaya varıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşme'sinde Kültür ve Sanat Hizmetleri Kolu’nda memurlarla anlaşmaya varılan kazanımları sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Kültür ve Sanat Hizmetleri Kolu’nda anlaşmaya varılan kazanımlar

Bakan Işıkhan, Kültür ve Sanat alanında çalışan memurların kazanımları ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Sahne uygulatıcısı/uzman memur olarak görev yapan sözleşmeli personele ödenen ilave ücret 200 puan (234 TL) artırıldı.

Kütüphaneler, müzeler, turizm danışma danışma büroları ve kültür merkezlerinde görev yapan personel için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve 24 saat esasıyla hizmet veren kütüphanelerde görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücretinin kapsamına müze ve ören yerlerinde görev yapan personel de eklendi.

Zehirli, gazlı ve radyasyonlu çalışma ortamlarında fiilen görev yapan personelin iş riski zammı puanları bir kat artırıldı, kapsama sözleşmeli personel de eklendi.

Kütüphane, müze, laboratuvar ören yerlerinde istihdam edilenlerden üzerinde antik, tarihi, nadir ve yazma eser zimmeti bulunanlara 400 puan (468 TL) üzerinden verilen ödemeden teknik hizmetler sınıfına dâhil uzmanların da faydalanması sağlandı.

Kazılarda görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücreti %25 oranında artırıldı.

Şoförler hariç kütüphane ve müzelerde görevlerini aynı zamanda araç kullanarak yerine getirenlere 600 puan (702 TL) üzerinden ücret ödenmesi sağlandı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro ve topluluklardaki şeflere 250 puan (293 TL) üzerinden ilave ücret ödenmesi sağlandı. Kısmi zamanlı çalışan solist sanatçı ve sanatçı ile sahne üstünde ve sahne gerisinde ihtiyaç duyulan diğer hizmetlerde çalışan sözleşmeli personelin tavan ücretleri 1250 puan (1.463 TL) artırıldı."