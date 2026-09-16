Bakan Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi

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Memur-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmede; kamu görevlileri ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında oluşan kayıpların telafisi, seyyanen zam ve kamudaki ücret dengesizliğinin giderilmesi başta olmak üzere gündemdeki talepler ele alındı.

Ayrıca 4688 sayılı Kanun değişikliğinin sonuçlandırılması, 3600 ek gösterge, disiplin affı, ilave 1 derece, yardımcı hizmetler sınıfının sorunlarının çözümü, akademik personelin mali haklarının iyileştirilmesi ve vergi dilimlerindeki adaletsizliğin giderilmesi gibi başlıklar değerlendirildi" denildi.