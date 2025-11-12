Bakan Işıkhan: NEET gençler için özel iş gücü uyum programı başlatıyoruz

  1. Ekonomim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ne istihdamda ne de eğitimde olan gençler (NEET) için özel bir iş gücü uyum programını hayata geçireceklerini açıkladı. Işıkhan, “Böylece evden çıkmayan gençlerimizi, kısmi süreli çalışma modeli ile iş gücü piyasasına ısındırmayı ve kalıcı istihdamlarını hedefliyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesine yönelik destekler kapsamında toplam 40 milyar liralık kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, Toplum Yararına Program (TYP) ve işsizlik ödeneği sağlandığını açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Işıkhan, depremden en çok etkilenen 11 ilde sigortalı çalışan sayısının 2022 Aralık ayında 1 milyon 889 bin olduğunu, deprem sonrası bu sayının yarı yarıya azaldığını belirtti. Bakan, son açıklanan 2025 Ağustos verilerine göre sigortalı çalışan sayısının yeniden artış göstererek 2 milyon 4 bine ulaştığını ifade etti.

“Evden çıkmayan gençleri iş gücü piyasasına kazandıracağız”

Işıkhan, ne istihdamda ne de eğitimde olan gençler (NEET) için özel bir iş gücü uyum programını hayata geçireceklerini söyledi. “Böylece evden çıkmayan gençlerimizi, kısmi süreli çalışma modeli ile iş gücü piyasasına ısındırmayı ve kalıcı istihdamlarını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan, iş gücü piyasasına yönelik yeni projelerin devreye alınacağını belirterek, “Ülkemizde internet üzerinden yayınlanan iş ilanlarını tek bir platformda toplayacak ‘Açık İş Kapısı’ projemizi önümüzdeki dönem uygulayacağız. İmalat sektörümüzün üretim kapasitesinin korunması ve artırılması, bu sektördeki çalışanlarımızın refah seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla oluşturduğumuz yeni destek modelimizi hayata geçirecek kanun teklifimizi yüce Meclisimizin takdirine sunmuş bulunuyoruz. Bu destekle, özellikle emek yoğun üretim yapan KOBİ’lerimizi ve büyük ölçekli işletmelerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. İşsizlik Sigortası Fonumuzdan yaklaşık 48 milyar lira kaynak tahsis ettiğimiz bu uygulamayla ilgili olarak, çalışan başına verilecek destek tutarını daha sonra belirleyeceğiz” bilgisini paylaştı.

