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Bakan Işıkhan paylaştı: İŞKUR 107 bin 582 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) ocak ayında 107 bin 582 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan paylaştı: İŞKUR 107 bin 582 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasını hedefleri doğrultusunda güçlendirmek için emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Ocak ayında toplam 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 265 bin 975 bireysel görüşme ve 73 bin 935 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

244 bin 161 kişiye bireysel danışmanlık verildi

Bakan Işıkhan'ın paylaşımında yer verdiği görselde ise ocakta 244 bin 161 kişiye bireysel danışmanlık verildiği, 3 bin 830 kişinin aktif iş gücü programlarından, 3 bin 692 kişinin ise iş kulüplerinden yararlandığı ve 696 eğitim kurumuna ziyarette bulunulduğu belirtildi. Ayrıca, geçen ay işverenlerin 199 bin 405 açık iş başvurusu ilettiği bildirildi.

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