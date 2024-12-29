Belediyelerin SGK borçları kaynaktan tahsil edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Çankırı Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda yaptığı konuşmada, SGK'ya borcu bulunan belediyelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li belediyelerin borç batağında olmalarının en büyük sebepleri..

"Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim" diyen Işıkhan, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyelerin borç batağının en büyük sebeplerinden birinin konserler için ödenen astronomik rakamlar olduğunu milletimiz gördü. Bunların SGK borçları meselesini de biliyorsunuz. CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar. En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi? Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz."

"Borç ödemeye direnen belediyeler yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya borçlarını ödemekte direnen belediyelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Küçükçekmece Belediyesi'nin 1 milyar 65 milyon lira değerinde gayrimenkul takasıyla SGK tarihinde en büyük işlemi gerçekleştiren belediye olduğunu belirterek, "Bu mu ayrımcılık?" diye sordu. Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Bolu Belediyesi'nin gayrimenkul tekliflerinin olumlu şekilde değerlendirildiğini vurgulayan Işıkhan, "Hani ayrımcılık?" dedi.

Işıkhan, SGK'ya başvuruda bulunmayan belediyelerin borçlarının kaynaktan tahsil edileceğini ifade etti. Bakan, hacizler ve kaynaktan kesinti düzenlemesi sonrası borç ödemeye başlayan belediyeleri de olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. "Amacımız da bu" diyen Işıkhan, adım atmayan her belediyenin borç tahsilatının kaynaktan yapılacağı uyarısında bulundu.