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Bakan Işıkhan, SGK’ya en fazla borcu olan 5 belediyeyi açıkladı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından prim borcu olan belediyelere ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan, SGK’ya en fazla borcu olan 5 belediyeyi açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden prim borcu olan belediyelere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Belediyelerin SGK’ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP’li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor.

SGK’ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik.

Türkiye genelinde belediyelerin SGK’ya olan toplam prim borcu 96 Milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu borçların %67,7’si tek başına CHP’li belediyelere ait.

SGK’ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 5 Milyar 751 Milyon TL’dir. Belediyeyi 2019’da AK Parti’den devraldığında borcu 225 Milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır.

Dolayısıyla “seçim oldu” diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur.

CHP’li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir.

Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor.

İşte en borçlu 5 belediye;

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 5,7 Milyar TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi: 5,3 Milyar TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 3,3 Milyar TL

Adana Büyükşehir Belediyesi: 3 Milyar TL

Şişli İlçe Belediyesi: 1,8 Milyar TL

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