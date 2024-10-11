Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Katıldığı TRT haber yayınında ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, asgari ücrete yönelik, "En son kararı asgari ücret tespit komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerine de değindi. Işıkhan, “İstihdam konusunda olumlu gelişmeler elde ettik. Arz ve talebin eşleştirilmesi sürecinde bütüncül politikalar uyguluyoruz. 16 aydır işsizlik oranımız tek hanelerde. Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Genç ve kadın istihdamında memnun edici bir seviyeye ulaştık. Gelecekte uyguladığımız politikaların kalıcı ve sağlam bir temel üzerine oturduğunu görüyoruz. Dünyada gelişmiş ülkelerde iş gücü sorunları yaşanırken, bizde istihdam artışı devam ediyor; bu, ekonomik politikalarımızın sonucudur" dedi.

"Erkek istihdamında sorun yaşamıyoruz”

Bakan Işıkhan, kadın istihdamını artırma hedeflerine yönelik, “Erkek istihdamında sorun yaşamıyoruz. Ancak kadın istihdamı konusunda istediğimiz seviyede değiliz. Kadınların kalkınmamıza katkısını artırmak için bakanlık olarak kadın istihdamına özel önem veriyoruz. İstihdamı 34 milyon kişiye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Amacımız, işsizlik oranını tek haneli seviyelerde kalıcı hale getirmek" dedi.

Özel sektörde forklift, kule vinç, merkezi kumanda operatörü, kantarcılık ve ambarcılık gibi alanlarda kadın istihdamının az olduğunu belirten Bakan, bu alanlarda işbirliği yaparak istihdamı artırmaya çalıştıklarını ifade etti. 600 bin kişinin iş piyasasına dahil edildiğini belirtti.

Gençlere eğitim programları

Gençlerin iş gücüne katılımını kolaylaştırıcı eğitim programları sunduklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, "İşsiz vatandaşlarımızı iş dünyasına kazandırmak bizim en önemli görevlerimiz arasında. Kısa süreli sigorta kapsamına alıyoruz ve haftada 3 gün çalışabilecekleri kamu kurumlarında görev alıyorlar. Ağaçlandırma, geri dönüşüm, sosyal hizmetler, çocuk ve yaşlı bakımı, tarımsal üretim ve hayvancılık gibi alanlarda istihdam sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

“Yabancı çalışanların izin süreçlerini kolaylaştırıyoruz”

Bakan Işıkhan, yakın zamanda yayınlanacak olan kriterlerin çalışma hayatı buluşmalarında ele alındığını belirtti ve "Yönetmelik değişiklikleri ile istihdam, ücret ve mali yeterlilik konularında reform çalışmaları başlattık. Daha önce yabancılar için belirlenen her 1 yabancı çalışana 5 Türk vatandaşı istihdam etme şartını bilişim, sağlık ve ev hizmetleri gibi alanlarda revize ediyoruz. Bu şekilde yabancı çalışanların izin süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Ancak iş gücü politikamızın temelinde yerli iş gücünün öncelikli olarak değerlendirilmesi var. İşverenler, çalışacak personel bulmakta zorlandıklarını belirtiyor. Bu nedenle, bürokrasiyi azaltmaya yönelik adımlar atıyoruz" dedi.

“Maksimum faydayı sağlayacak bir asgari ücret belirlemeyi amaçlıyoruz”

Asgari ücret sürecinin erken başladığını belirten Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için politikalar geliştiriyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücret konusunda hükümet olarak tek başımıza karar vermiyoruz. Aralık ayının başında işçi ve işveren temsilcileri ile görüşmelere başlayacağız. İş gücünün taleplerini karşılayacak oranları kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, asgari ücret tespit komisyonu ile birlikte belirleyeceğiz. Maksimum faydayı sağlayacak bir asgari ücret belirlemeyi amaçlıyoruz. Asgari ücreti nominal olarak 90 kat artırdık. Asgari ücrete verilen desteği 700 liraya çıkardık ve bu destek önemli bir katkı" şeklinde konuştu.

"Asgari ücrete zam gelince fiyatlar artmasın"

Işıkhan, asgari ücrete zam gelmesinin ardından fiyatlarda artışlara yönelik de konuştu. Işıkhan, tartışmala için, "Bu yollara gidilmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz" dedi.

2024 yılı asgari ücreti ne kadar?

Asgari ücret 2024 yıl başında yüzde 49 zam ile 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Temmuz 2024’te yıl ortasında asgari ücrete zam yapılmamıştı.

Geçen yıl asgari ücret görüşmeleri döneminde Bakan Işıkhan, 2024’te asgari ücrete tek zam olacağını yönelik açıklamalarıyla öne çıkmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yılın aralık ayında bir dizi toplantı yaparak yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirliyor.