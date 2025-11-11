Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

  1. Ekonomim
Çalışma Bakanı Işıkhan, 2026 asgari ücret görüşmeleri ile ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, asgari ücrette mutabakat hedeflediklerini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı sunumda bakanlığın bütçesini detaylarıyla anlattı ve 2026 yılı asgari ücretine ilişkin yürütülen görüşmeler hakkında da bilgi verdi.

"Herkesin mutabık kaldığı tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısında asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlatan Işıkhan, "2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene Aralık ayında 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

