Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Memur maaşına zam için oran verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti iktidarları döneminde en önemli önceliğin çalışanların enflasyona ezdirilmemesi olduğunu, 2002'de 184 lira olan net asgari ücretin, 2023'te 11 bin 402 liraya çıkarılarak enflasyondan arındırılmış şekilde reel olarak üç katına yükseltildiğini belirtti.

Tüm ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından damga ve gelir vergilerinin kaldırıldığını hatırlatan Işıkhan, bunun gelir dağılımı ve vergi adaleti bakımından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan, "2002 yılında kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılamız 3 bin 608 dolar iken 2022'de 10 bin 659 dolar olmuştur. Yani yaklaşık 3 kat artmıştır. Dolayısıyla biz çalışanlarımıza ülkemizin büyüme oranlarıyla neredeyse birebir aynı düzeyde ücret düzeyini vermişiz. Bu, ülkemizin büyümesinden çalışanlarımızın da pay aldığı anlamına gelmektedir" diye konuştu.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret komisyon çalışmalarına 11 Aralık'ta başlandığını anımsatan Işıkhan, yıl bitmeden komisyon çalışmalarının tamamlanacağına işaret etti.

Vedat Işıkhan, "Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde, açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz. Çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bizler emeğin aldığı ücreti artırmanın yolunun büyümeden ve istihdamın artmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz" dedi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca, memurlar için, 2024 yılı için yüzde 15+yüzde 10, 2025 için yüzde 6 ve yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesinin kararlaştırıldığını belirten Işıkhan, son 5 aylık TÜİK verilerine göre, TÜFE'nin yüzde 33,66 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Memur maaşı için oran verdi

Bakan Işıkhan, "Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

2016 yılında başlatılan Asgari Ücret Desteğini 2023 yılı temmuz ayı itibarıyla sigortalı başına aylık 500 liraya yükselttiklerini bildiren Işıkhan, 2023 yılının dokuz ayı için 1,7 milyon iş yerinde yaklaşık 24,8 milyar lira asgari ücret desteği verdiklerini kaydetti.

15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçirdiklerini kaydetti.

Kamuoyunda EYT adıyla bilinen düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Işıkhan, "EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon" dedi.

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptıklarını anımsatan Işıkhan, "Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yılda bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim teşviki vermeyi ve küçük esnafın emeklilik prim gün sayısı şartını ise 7200 güne düşürmeyi planladıklarını bildirdi.