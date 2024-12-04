Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Salı günü süreci başlatıyoruz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Gözler 2025 yılı asgari ücret görüşmelerine çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklama geldi.

"Öncelikli gündemimiz asgari ücret"

Bakan Işıkhan, "Asgari ücretle ilgili süreci Salı günü başlatıyoruz, öncelikli gündemimiz asgari ücret" dedi.

Asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor

2025 yılı asgari ücreti için görüşmeler 10 Aralık Salı günü başlayacak. Komisyonda, işçi, işveren tarafı ile hükümetten yetkililer olacak.

İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

Masada enflasyon ve geçinme endeksi verileri olacak

Asgari ücret belirlenirken birçok veri dikkate alınacak. Enflasyon ve geçinme endeksleri masada olacak. Belirlenecek ücret; kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemlere de etki edecek.

Komisyon 4 kez toplanıyor

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2024 asgari ücreti ne kadar?

Asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.