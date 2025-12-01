Bakan Işıkhan'dan Atalay'a asgari ücret komisyonu için yeni teklif

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Türk-İş’te bir araya geldi.

Görüşmede Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı ele alındı. Işıkhan, komisyonun 5 işveren, 5 işçi ve hükümeti temsilen 1 üyeden oluşması yönündeki önerisini Atalay’a sundu.

Türk-İş çekilmişti

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre Türk-İş, komisyonun yapısı değiştirilmezse bu yılki toplantılara katılmayacağını daha önce açıklamıştı. Atalay, görüşmede bu tutumu yineledi. Türk-İş Başkanlar Kurulu Salı günü saat 10.00’da toplanarak öneriyi değerlendirecek. Önerinin kabul edilmesi halinde hükümetin komisyondaki temsilci sayısı 5’ten 1’e düşecek.

Karar nasıl alınıyor?

Komisyon, asgari ücrete uygulanacak zam oranını işçi, işveren ve hükümeti temsilen toplam 15 üyeyle belirliyor. Türk-İş’in öneriyi reddetmesi ve görüşmelere katılmaması durumunda masada yalnızca işveren ve hükümeti temsilen 10 üye bulunacak. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla karar alabiliyor.

31 Aralık'a kadar netleşecek

Komisyonun yapısına ilişkin temaslar sürerken, ilk toplantının bu hafta ya da gelecek hafta yapılması bekleniyor. Mevcut asgari ücret 22 bin 104 lira. 2026 yılı için uygulanacak artış oranının 31 Aralık’a kadar belirlenmesi gerekiyor.