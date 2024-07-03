  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Işıkhan'dan çalışan ve emeklilere 'refah artışı' açıklaması
Takip Et

Bakan Işıkhan'dan çalışan ve emeklilere 'refah artışı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanlarımız ve emeklilerimizin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Işıkhan'dan çalışan ve emeklilere 'refah artışı' açıklaması
Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK'in 2024'ün ilk 6 ayının enflasyon oranlarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, açıklamasında toplumun her kesiminin kalıcı refahını arttırmak için gereken adımları attıklarını vurguladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam verilerimizin korunması, enflasyon ile kararlı mücadele ve finansal istikrarı sağlamak önceliğimiz olmayı sürdürecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarlığını yaptığı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda OVP ve 12. Kalkınma Planı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Sağlık turizmcileri: Sağlık turizmi, döviz rezervi açığını kapatabileceğimiz en önemli alanSağlık turizmcileri: Sağlık turizmi, döviz rezervi açığını kapatabileceğimiz en önemli alanEkonomi

 

ESİAD, nitelikli teknik eleman için elini taşın altına koyuyorESİAD, nitelikli teknik eleman için elini taşın altına koyuyorŞehirler

 