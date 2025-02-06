Bakan Işıkhan: Deprem bölgesinde mücbir sebep halini 31 Mayıs'a kadar uzatıyoruz

Bakan Vedat Işıkhan, deprem bölgesinin eski halinden daha sağlam bir şekilde yeniden ayağa kaldırılacağına dair açıklamada bulundu.

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde;

Bakan Vedat Işıkhan, depremin 11 ili büyük bir yıkıma uğrattığını belirterek, "53 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine Allah'tan rahmet ve sabır diliyorum. Bu felakette bizi ayakta tutan en önemli şey, milletimizin eşsiz dayanışması oldu. Adeta yüzyılın dayanışmasını gösterdik," şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, "Bakanlıklarımızın yanı sıra belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve devletimizin tüm birimleri seferberlik başlattı. Millet olarak nasıl tek vücut olduysak, bugün de aynı ruh ve beraberlikle şehirlerimizi yeniden inşa etmeye devam ediyoruz" dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesinde önemli adımlar attıklarını belirterek, "Depremden etkilenen illerde 77 binden fazla kişiye iş imkanı sağladık. Bu programlara toplam 15 milyar kaynak ayırdık. Ayrıca, deprem nedeniyle başka illere taşınan vatandaşlarımızın, TYP'den öncelikli şekilde yararlanmasını sağladık," açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Kısa çalışma ödeneği kapsamında toplam 1 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Nakdi ücret desteğiyle 82 bin kişiye 700 milyon TL destek sağladık. Ayrıca, istihdama dönüş programını hayata geçirerek 33 binden fazla vatandaşımıza eğitim ve meslek kursları verdik. Tüm bu çalışmaların neticesinde, depremden en çok etkilenen 11 ilde, deprem öncesine kıyasla önemli ve sevindirici gelişmeler yaşandığını sizlerle paylaşmak istiyorum," dedi.

"Sosyal güvenlik alanında önemli adımlar atıldı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesindeki işçi sigortalı sayısındaki artışı ve sağlık hizmetlerine yönelik yapılan düzenlemeleri açıkladı. Bakan Işıkhan, "2022 yılı Aralık ayında deprem bölgesinde 1 milyon 888 bin 625 sigortalı işçi bulunurken, 2024 yılı Kasım verilerine göre bu rakam 1 milyon 936 bin 412'ye yükselmiştir. Bu da bize, işçi sayısının deprem bölgesinde sigortalı sayısının üzerine çıktığını göstermektedir," dedi. Ayrıca, sosyal güvenlik alanında önemli adımlar atıldığını belirten Işıkhan, depremzede vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlandığını, GSS kapsamında ilaç ve muayene katılım paylarının kaldırıldığını duyurdu.

"Deprem bölgesinde mücbir sebep halini 31 Mayıs'a kadar uzatıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremden etkilenen vatandaşlar için sağlık hizmetlerine erişim konusunda önemli bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Işıkhan, "Deprem bölgesinde, vatandaşlarımızın tıbbi malzeme katkı payları alınmadan sağlık hizmetlerine erişimini sağladık," dedi. Ayrıca, işverenler ve sigortalılar için mücbir sebep halinin uzatıldığını belirten Işıkhan, "Deprem bölgesinde mücbir sebep halini 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatıyoruz," açıklamasında bulundu. Bu düzenlemelerle, depremzede vatandaşlara ve işletmelere ek kolaylıklar sağlanmış oldu.

'Devlet ve Millet' birlikteliğinin önemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesinde hayatın yeniden canlandığını ve istihdamın arttığını belirterek, "Bu acıyı umuda dönüştürmek, yaşadıklarımızdan ders almak hepimizin görevi. Bugün, ayağa kalkışımızı ve yeniden inşa sürecini gösterme günüdür," dedi. Işıkhan, devlet millet birlikteliğinin önemine dikkat çekerek, "Bugün geldiğimiz nokta, bu birlikteliğin en güçlü göstergesidir. Allah bir daha böyle felaketleri ülkemize ve milletimize yaşatmasın," şeklinde konuştu.