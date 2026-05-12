Bakan Işıkhan'dan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'na ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu ziyaret etti. Işıkhan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu’nu ziyaretimizde gündemimizde yer alan konuları değerlendirdik. Sosyal paydaşlarımız olan sendika ve konfederasyonlar ile uzlaşı zemininde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.