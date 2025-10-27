Bakan Işıkhan’dan emekli aylıkları ve asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memleketi Mardin’de gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Görüşmeleri kapsamında çalışma hayatına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, asgari ücret düzenlemesi, gelir bazlı sigorta sistemi ve emekli maaşları gibi konularda mesajlar verirken, farklı sektörlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.

"Hedefimiz 3 yılda 3 milyon genç istihdamı"

Ne istihdamda ne de eğitim ve öğretimde olan gençler (NEET) için özel bir program hazırlığında olduklarını söyleyen Işıkhan, yeni istihdam hamlesi ile 15-29 yaş grubunda olan geçleri istihdam piyasasına kazandırmanın en büyük hedefleri olduğunu bildirdi.

Bakan Işıkhan, "Bakanlık olarak; sosyal, ekonomik, küresel anlamda ortaya çıkan riskleri biz belirleyip, ona göre adımlar atmamız gerekiyor. NEET grubu bizim özel olarak çalıştığımız bir grup. Bu gençler, 15-29 yaş grubunda olup ne eğitimde ne istihdamda ne de herhangi bir kurs alan kesim. Bu gençler için ciddi programlar hayata geçireceğiz. Bu kesime yönelik önümüzdeki dönemde bir genç istihdam hamlesi hayata geçireceğiz. Hedefimiz 3 yılda 3 milyon genç istihdamı. Bu bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi." diye konuştu.

İstihdamı artıran firmalara yeni destek paketi geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütülen çalışma kapsamında yeni bir uygulamanın devreye alınacağını açıklayan Işıkhan, istihdamı koruyan, artıran firmalara yönelik yeni bir destek paketi ile imalat sanayindeki teşvikten faydalanacak sektör sayısını ve destek miktarını da artıracaklarını söyledi.

Bakan Işıkhan, destek paketine ilişkin şunları aktardı:

"İstihdamın korunması bizim için çok önemli. İstihdamı koruyan hatta artıran firmalara, ilave istihdam sağlayanlara biz destek vereceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektöründe 2 bin 500 lira destek verdi. Bu destek KOBİ'lerle, 4 sektörle sınırlıydı. Biz de hem esnafımızı koruyacak hem büyük işletmelerimizi koruyacak, hem de istihdamın korunması ve artırılmasına hizmet edecek yeni bir uygulamaya geçiyoruz.

İlgili kanun teklifi yakın zamanda plan bütçe komisyonunda kabul edildi. Kısa sürede kanunlaşmasını bekliyoruz. İmalat sanayinde faydalanacak sektör sayısını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte arttıracağız. Destek miktarını da aynı şekilde arttıracağız ancak henüz tutarı belirlemedik. Böylelikle ülkemizin imalat gücünü, içinde bulunduğumuz dezenflasyon sürecinde koruyarak, işsizlik rakamlarını da tek hanelerde tutmaya ve daha da iyileştirmeye yönelik önemli bir adım atmış olacağız."

Asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına değinen Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz. Komsiyon'da kamu kurumlarından 5 temsilci, işçi kesiminden 5 temsilci ve işveren kesiminden 5 temsilci bir araya geliyor. Ülkenin ekonomik koşullarını, enflasyon oranlarını, yaşam koşullarını düşünerek bir müzakere içerisine giriyorlar. Yapıyla ilgili de önemli olan temsiliyet. İşçi kesiminin hakkını korumak için masaya gelmesi gerek. İşveren kesimi de elbette temsil ettiği kitlenin taleplerini masaya getirecektir. Biz masada sosyal diyaloğa çok önem veren bir hükümetiz. Biz taraflarla, paydaşlarımızla bir masada oturup, güncel durumu, ihtiyaçlarımızı, rakamları belirleyebilmeliyiz. Tabii Türk-İş'in ve Hak-İş'in açıklamaları oldu sizler de duyuyorsunuz. Yapıyla ilgili şimdi işçi kesiminin talepleri nedir çok iyi bilemiyoruz. Yani komisyonda ne değişiklik yapalım diye sorduğumuzda somut bir şeyle gelmiyorlar karşımıza. Bu nedenle taleplerini, isteklerini anlayabilmek için diyalog kuruyoruz."

Türkiye’de 32,2 milyon kişi istihdamda, emekli sayısı 17 milyona yaklaştı

Bakan Işıkhan, istihdam ve emeklilik dengesiyle ilgili güncel verileri paylaştı. Aktif-pasif oranının iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Işıkhan, şöyle devam etti: “Şu an 32.2 milyon vatandaşımız istihdamda. Pasif dediğimiz emeklilerin sayısı 17 milyona yaklaşmış durumda. Bunun 11.4 milyonu SSK’lı emekliler, 2.9 milyonu Bağ-Kur'lu ve 2.5 milyonu Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlarımız. İşyeri sayımız geçmişte 727 binken şu an 2.3 milyona ulaşmış durumda. Aktif-pasif oranı aktif istihdam politikalarıyla birlikte daha da yükseltmeye gayret ediyoruz. Çünkü arzu edilen hedef iki çalışan sayısına karşılık bir emekli sayısı olması. Şimdi bu rakam 1.6 düzeyinde. Dünya ortalaması 1.8. Almanya, Hollanda’da 1.8. ideali tabii 2. Bizim 2’yi yakaladığımız dönemler oldu."

Emekli aylıklarına yönelik açıklama

Geçen haftanın en çok konuşulan başlıklarından biri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı'nın emekli aylıklarına yönelik açıklaması oldu. Bakan Işıkhan, emekli aylıklarının ödenmesi konusunda çıkan haberleri değerlendirirken, "Sosyal güvenlik sistemimiz yapısal olarak güçlü." dedi.

Işıkhan, "Bizim amacımız burada sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki kapsamı genişletmek. Şu anda vatandaşlarımızın yüzde 99’u sosyal güvenlik şemsiyemiz kapsamında. Sosyal güvenlik sistemimizden bahsederken; sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sadece bireyi değil aynı zamanda aile üyelerinin de kapsama alındığı ve sigortalının vefatı halinde geride kalanlara da ödeme yapıldığı bir sosyal güvenlik sisteminden söz ediyoruz. Dünyada bunun örneğini bulmak gerçekten güç. Sosyal güvenlik sistemimiz oldukça güçlü. Bundan kimsenin endişesi olmasın." değerlendirmesini yaptı.