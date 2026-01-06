Bakan Işıkhan'dan 'en düşük emekli aylığı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplam 16 milyon 816 bin emeklinin aylıklarının enflasyondan doğan farktan yararlanacağını belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak."