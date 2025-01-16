Bakan Işıkhan'dan İŞKUR paylaşımı: Açık İş Haritası’nda 76 bin 656 açık iş ilanı bulunuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İŞKUR’un Açık İş Haritası’nda Türkiye genelinde 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Kamu istihdam kurumumuz @TurkiyeIsKurumu’nun hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz.🖥️



➡️İlanlara ulaşmak ve… pic.twitter.com/sMnRiINCxq — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 16, 2025

Işıkhan, işverenlerin oluşturduğu açık iş ilanlarına "acikisharita.iskur.gov.tr" internet adresinden ulaşılabildiğini belirtti.