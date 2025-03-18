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Bakan Işıkhan'dan istihdam açıklaması: İş arayan 204 bin 632 kişiyle iletişime geçildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Aday Havuz Sistemi"ne ilişkin yaptığı açıklamada istihdamı destekleyecek adımların atıldığına dikkat çekerek, “204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. İş gücü piyasasını daha verimli hale getireceğiz” dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan'dan istihdam açıklaması: İş arayan 204 bin 632 kişiyle iletişime geçildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi'nde geçen yıl eylül ayından bugüne kadar 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşın görüntülendiğini bildirdi.

"204 bin 632 iş arayan vatandaşımıza ulaştık" 

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aday Havuz Sistemi sayesinde iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı platformda buluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. Yenilikçi politikalarımız ile istihdamımızı destekleyecek, iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceğiz."

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