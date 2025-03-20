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Bakan Işıkhan’dan istihdam açıklaması: İş gücüne katılımda tarihi zirveye ulaştık

TÜİK'in açıkladığı 2024'e ilişkin iş gücü verilerini değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş gücüne katılım oranımız 0,9 puan artarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. Tarihin en yüksek istihdam ve iş gücüne katılım oranına ulaştık" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan’dan istihdam açıklaması: İş gücüne katılımda tarihi zirveye ulaştık
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş gücüne katılım oranımız 0,9 puan artarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. Tarihin en yüksek istihdam ve iş gücüne katılım oranına ulaştık" ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, TÜİK'in açıkladığı 2024'e ilişkin iş gücü verilerini değerlendirdi.

12 yılın en düşük işsizlik seviyesi

Açıklanan 2024 yılı iş gücü istatistikleriyle işsizlik oranının 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan azalış göstererek yüzde 8,7'ye gerilediğini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Böylelikle Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 9,3'ün altında ve son 12 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk. Yıllık bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık. İstihdam sayımız ise aynı dönemde 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bine yükseldi. İş gücümüz de 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. İş gücüne katılım oranımız 0,9 puan artarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. Tarihin en yüksek istihdam ve iş gücüne katılım oranına ulaştık.

"OVP hedeflerimiz doğrultusunda gerileme sürüyor"

Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında gerileme devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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