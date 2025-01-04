  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Işıkhan’dan istihdam açıklaması: İşini kuracak engellilere destek vermeye devam edeceğiz
Takip Et

Bakan Işıkhan’dan istihdam açıklaması: İşini kuracak engellilere destek vermeye devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te kendi işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağlandığını dikkat çekerek hedeflerinin kadın, genç ve engelli istihdamını artırmak olduğunu belirtti. Bakan Işıkhan paylaşımında, “İŞKUR aracılığıyla istihdama, üretime, yatırıma güçlü destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Işıkhan’dan istihdam açıklaması: İşini kuracak engellilere destek vermeye devam edeceğiz
Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 2024'te kendi işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağlandı.

"Kadın, genç ve engelli istihdamı artırılacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IşıkIşıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak en önemli hedeflerinin arasında kadın, genç ve engelli istihdamını artırmak olduğunu belirtti.

Engelli ve eski hükümlülere girişiçci desteği verildi

Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"2024 yılında kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 68,8 milyon TL destek sağladık. Eski hükümlü girişimci adaylarını ise 40,9 milyon TL destekten faydalandırdık. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 488 projeye 125,4 milyon TL kaynak sağladık. İŞKUR aracılığıyla istihdama, üretime, yatırıma güçlü destek sağlamaya devam edeceğiz."

Yemek kartlarının kullanım alanında herhangi bir değişiklik olmayacakYemek kartlarının kullanım alanında herhangi bir değişiklik olmayacakEkonomi
Çalışanın aylık yemek parası hesapladı! SGK Uzmanı yemek kartındaki kritik detayı açıkladıÇalışanın aylık yemek parası hesapladı! SGK Uzmanı yemek kartındaki kritik detayı açıkladıEkonomi

 

Ekonomi
2024 yılında otomotiv şirketleri arasında yatırımcısına en fazla Karsan kazandırdı
2024 yılında otomotiv şirketleri arasında yatırımcısına en fazla Karsan kazandırdı
Araç sahiplerini ilgilendiriyor! MTV ve yapılandırma ödemeleri son gün 31 Ocak
MTV ve yapılandırma ödemeleri için son gün 31 Ocak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı: Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor
Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor
Turizmcilerden 2025'te Antalya için yeni rekor beklentisi
Turizmcilerden 2025'te Antalya için yeni rekor beklentisi
Yemek kartlarının kullanım alanında herhangi bir değişiklik olmayacak
Yemek kartlarının kullanım alanında herhangi bir değişiklik olmayacak
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 2024 yılında 1,1 trilyon lirayı geçti
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 2024 yılında 1,1 trilyon lirayı geçti