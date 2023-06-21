Bakan Işıkhan’dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memur ve emekli maaş zammının temmuzda meclisten geçeceğini belirten Bakan Işıkhan, “En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasayla paydaşlarımızı memnun edecek bir çalışma yapmak.” dedi.

“Enflasyona ezdirmeyeceksiniz değil mi” şeklindeki soruya Bakan Işıkhan, “Bu dediğiniz çok önemli. İnşallah o doğrultuda çıkacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor.” yanıtını verdi.