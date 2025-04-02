  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Işıkhan'dan "millet kazandı" paylaşımı
Takip Et

Bakan Işıkhan'dan "millet kazandı" paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, boykot çağrılarına karşı üreten işçi, esnaf ve girişimcinin kazandığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Işıkhan'dan "millet kazandı" paylaşımı
Takip Et

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından "MilliDestekVakti" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Birliğimizin ve dayanışmamızın gücünü milletimiz en iyi şekilde gösterdi. Bugün, üreten, emeğiyle çalışan, yüzyıllık hedeflerimize inançla ilerleyen işçimiz, esnafımız, girişimcimiz kazandı. Millet kazandı." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 'boykot' sitesi bir kez daha erişime engellendiCHP'nin 'boykot' sitesi bir kez daha erişime engellendiGündem

 

Ekonomistler hesapladı: Boykot çağrılarının ekonomik etkisi ne olur?Ekonomistler hesapladı: Boykot çağrılarının ekonomik etkisi ne olur?Ekonomi

 

 

Ekonomi
TCMB, 30,5 milyar lira nominal tutarda hazine tahvili aldı
TCMB, 30,5 milyar lira nominal tutarda hazine tahvili aldı
Mahfi Eğilmez’den kur, enflasyon, altın ve faiz değerlendirmesi: Hangisi yükselecek?
MAHFİ HOCA DEĞERLENDİRDİ
FT: Türkiye'de piyasalara kalıcı güven için demokrasi şart
Türkiye'de piyasalara kalıcı güven için demokrasi şart
Fitch'ten Türkiye'ye not uyarısı!
FITCH'TEN TÜRKİYE'YE NOT UYARISI!
Bebek koltuğundan çay makinesine… Risk taşıyan ürünler tek tek piyasadan toplatılıyor!
Bebek koltuğundan çay makinesine… Risk taşıyan ürünler piyasadan toplatılıyor
Ekonomistler hesapladı: Boykot çağrılarının ekonomik etkisi ne olur?
EKONOMİSTLER HESAPLADI