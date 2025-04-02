Bakan Işıkhan'dan "millet kazandı" paylaşımı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, boykot çağrılarına karşı üreten işçi, esnaf ve girişimcinin kazandığını belirtti.
AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından "MilliDestekVakti" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Birliğimizin ve dayanışmamızın gücünü milletimiz en iyi şekilde gösterdi. Bugün, üreten, emeğiyle çalışan, yüzyıllık hedeflerimize inançla ilerleyen işçimiz, esnafımız, girişimcimiz kazandı. Millet kazandı." ifadelerini kullandı.
Ekonomi