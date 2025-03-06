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Bakan Işıkhan’dan ‘mobbing’ açıklaması: Çalışan haklarını koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların haklarını korumak ve iş yerlerinde daha huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan’dan ‘mobbing’ açıklaması: Çalışan haklarını koruyacağız
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Işıkhan, "Çalışanların motivasyonunu artırmak, daha sağlıklı ve huzurlu çalışma ortamları oluşturmak, kapsayıcı, sürdürülebilir istihdamı desteklemek ve toplumsal refahı artırmak amacıyla mobbing ile mücadelede önemli bir adım attıklarını belirtti.

"Fırsat eşitliğine zarar veren unsurları ortadan kaldırıyoruz"

Işıkhan, temel amaçlarının çalışma hayatında karşılaşılan ve iş gücü piyasasında fırsat eşitliğine zarar veren unsurları ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. 

"İş yerlerinde güvenli çalışma ortamı oluşturacağız"

Işıkhan, açıklamasında şunları kaydetti: 

"Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2025/3 sayılı İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi sayesinde Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulunun görev ve yetkileri yeniden tanımlanarak, politika üretme noktasında aktif bir yapıya kavuşturuldu. Kurul üyeleri revize edilerek ve kurula katılım sağlayan kurum ve kuruluşların kapsamı genişletildi. Kurulun yapısı, görev alanları ve kapsamı belirlendi. İşverenin sorumluluğunun kapsamı genişletildi. Gizlilik ilkesinin önemi vurgulandı ve gerçeğe aykırı iddiaların önlenmesi için düzenleme yapıldı. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütecek kurum ve kuruluşların kapsamı genişletildi. Çalışan haklarını korumak ve iş yerlerinde daha huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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