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Bakan Işıkhan'dan Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili açıklama: Bedelleri SGK karşılayacak

Sağlık Uygulama Tebliği hakkında açıklama yapan Bakan Işıkhan, "Hastalarımızın, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde, muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmet bedellerini SGK tarafından karşılıyoruz." dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan'dan Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili açıklama: Bedelleri SGK karşılayacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) değişiklik hakkında açıklama yaptı.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü desteklediklerini belirtti.

SUT'ta yapılan değişiklikle uzman hekimlerce uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine aldıklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde, muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz."

 

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