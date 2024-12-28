Bakan Işıkhan’dan SGK borçlusu belediyeler ile ilgili açıklama: Kaynaktan tahsil edilecek

SGK'ya borcu olan belediyelerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

Bakan Işıkhan, AK Parti Çankırı Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, borçlu belediyeler ile ilgili, "En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi?" dedi.

"Borç konusunda her belediyeye kolaylık sağlıyoruz"

Bakan Işıkhan, SGK borcu için müracaat eden her belediyeye kolaylık sağladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"CHP'li belediyelerin borç batağının en büyük sebeplerinden birinin konserler için ödenen astronomik rakamlar olduğunu milletimiz gördü. Bunların SGK borçları meselesini de biliyorsunuz. CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar. En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi? Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz."

"Borçlara direnen belediyeler SGK'ya başvurmaya başladı"

Belediyelerin SGK'ya başvuru yapmaya başladıklarını dikkat çeken Bakan Işıkhsn, "SGK tarihinde 1 milyar 65 milyon lira ile tek seferde en büyük gayrimenkul takası gerçekleştirdiğimiz belediye, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Bu mu ayrımcılık? Yine en son Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, Bolu Belediyesinin gayrimenkul teklifleri oldu, bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz. Hani ayrımcılık? Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim" dedi.