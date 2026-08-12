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Bakan Işıkhan'dan 'sigorta prim teşvik' paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını, 2025'te 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan'dan 'sigorta prim teşvik' paylaşımı
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Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kayıtlı istihdamımızı büyütüyor, çalışma hayatımızı güçlendiriyoruz. Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere dezavantajlı grupların iş gücüne katılımlarını desteklemek, yatırım ortamının güçlendirilmesini sağlamak için politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladık. 2025 yılında 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladık."