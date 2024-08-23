Bakan Işıkhan'dan sigortalılara kritik uyarı: Şikayet edin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşlara, özel sağlık hizmet sağlayıcılarından alınan fazla ücretleri bildirmeleri çağrısında bulundu. Bakan Işıkhan, usulsüzlüklerin tespit edilmesi halinde para cezası uygulandığını belirtti.

Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle;

"Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız sağlık hizmeti alırken talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerekmektedir.

Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumumuz hassasiyetle hareket etmekte olup tespit edilen usulsüzlüklere cezai işlem uygulamaktadır. SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucularından alınan ilave ücretin SUT kapsamını aşması durumunda vatandaşlarımızın şikayet başvurularını;

Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri,

ALO 170 ve CiMER üzerinden yapmalarını talep ediyoruz. Bakanlık olarak konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."