Bakan Işıkhan’dan staj desteği açıklaması: 3 yılda öğrencilere 63,5 milyar TL ödedik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj desteği uygulaması ve yapılan ödemelerle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Öğrencilere 63,5 milyar TL destek sağladık"

Bakan Işıkhan, Staj desteği kapsamında son 3 yılda öğrencilere 63,5 milyar TL destek sağladık. Geleceğin nitelikli işgücünü birlikte yetiştireceğiz” dedi.

"En az 11 bin lira ödeme yaptık"

Bakan Işıkhan’ın paylaşımı şu şekilde:

“İşverenlerin stajyerlere ödediği ücrete devlet desteği devam ediyor!

2025 yılı itibarıyla:

- Mesleki eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilere en az 6.631,40 TL,

- Kalfalık yeterliliğini kazanan MESEM 12. sınıf öğrencilerine en az 11.052,34 TL ödeme gerçekleştiriyoruz.”