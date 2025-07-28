Bakan Işıkhan duyurdu: Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da düzenlenen "8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Hazırlık Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı itibarıyla sendikalı olabilecek kamu görevlisi sayısının 3 milyona, sendikalı kamu görevlisi sayısının ise 2,3 milyona ulaştığını açıkladı.

Kamu çalışanlarına sendika kurma hakkının 1995 yılında tanındığını hatırlatan Bakan Işıkhan, 2010’daki anayasa değişikliğiyle ise toplu sözleşme hakkının getirildiğini belirtti.

Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bunları özetleyecek olursak, enflasyon farkı dahil olmak üzere bu dönemde kamu görevlilerimize kümülatif olarak yüzde 130 oranında artış sağladık. Bu kapsamda 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı, 2025 yılında 50 bin 503 liraya ulaşmış olup, böylece reel olarak yüzde 264 oranında artış sağlamış olduk. Mevcut durumda yılda dört defa ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin aylık olarak ödenmesini sağladık. Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile avukat, müdür ve müdür yardımcıları, şef gibi birçok kamu çalışanının maaşlarında iyileştirmeler yaptık. 2023 yılında 1400 lira olan öğretim yılına hazırlık ödeneğini katsayıya çevirerek bugünkü verilere göre 5 bin 265 liraya yükselttik. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneğini iki kat arttırdık. Fazla çalışma ücretlerinde önemli artışlar gerçekleştirdik.

Öte yandan kangren haline gelmiş bazı sorunların çözümü noktasında, örneğin insanlık onuruna yaraşmayan ve demokrasinin önünde kara leke olarak duran kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, kamuda alt işveren statüsünde çalışan işçilerimizin kadroya geçirilmesi gibi kamu personel yönetimini ilgilendiren birçok konuda AK Parti hükümetleri döneminde önemli adımlar atılmış ve bu konular başarıyla çözüme kavuşturulmuştur. Bu kazanımların ülkemize ve kamu çalışanlarımıza bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."

“Toplu sözleşme sürecini birlikte yöneteceğiz”

Görüşmelerin kamu çalışanları ve emekliler için hayırlı olmasını temenni eden Işıkhan, sürecin karşılıklı iş birliği ve diyalogla ilerleyeceğini vurguladı.

Sendikalardan gelen talep ve ihtiyaçların titizlikle tasnif edileceğini belirten Bakan Işıkhan, "Süreci birlikte yürüterek memurlarımızın ve emeklilerimizin sosyal haklarına yeni kazanımlar sağlamaya hep birlikte çalışacağız." dedi.

AK Parti olarak geçmişte yapılan hizmetlerin, gelecekte gerçekleştirilecek çalışmaların en sağlam teminatı olduğunu dile getiren Işıkhan, kamu çalışanlarının refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.