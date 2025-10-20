  1. Ekonomim
  3. Bakan Işıkhan’dan uyarı: Hibe desteği başvuruları için son tarih yaklaşıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinin son başvuru tarihinin 24 Ekim 2025 olduğunu bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler için yürütülen hibe destek programına başvuruların 24 Ekim 2025’e kadar alınacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan sosyal medya üzerinden duyurdu

Bakan Işıkhan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşlara başvuru sürecini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğine son başvuru tarihi 24 Ekim 2025. Kendi işini kurmak, mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları, destek teknolojileri, korumalı işyerleri, işe ve işyerine uyum, destekli istihdam projelerinden faydalanmak için başvurularınızı yapmaya davet ediyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına katılımı kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam ediyoruz.”

Hibe desteği kapsamında, kendi işini kurmak isteyen engelli bireyler ile eski hükümlülere çeşitli alanlarda finansal ve teknik destek sağlanıyor. Program dahilinde ayrıca mesleki eğitimlerden yararlanma ve rehabilitasyon imkanları da sunuluyor.

