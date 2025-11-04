  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Kacır: 191 OSB’de 21,7 milyon metrekarelik yatırım alanına 5 bin 318 başvuru yapıldı
Takip Et

Bakan Kacır: 191 OSB’de 21,7 milyon metrekarelik yatırım alanına 5 bin 318 başvuru yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "13 ayda girişimcilerimizden yatırım yerlerine büyük bir talep gerçekleşti. 191 OSB'de 21,7 milyon metrekarelik bin 927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicimiz başvuru yaptı" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Kacır: 191 OSB’de 21,7 milyon metrekarelik yatırım alanına 5 bin 318 başvuru yapıldı
Takip Et

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Organize Sanayi Bölgesi (OSB) parsellerinin çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsisi uygulamasının ilk 13 ayında, OSB'lerdeki yatırım yerlerine büyük ilgi olduğunu belirtti. Aynı zamanda Kacır, 191 OSB'de 21,7 milyon metrekarelik bin 927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicinin başvuru yaptığını açıkladı.

Bakan Kacır: 191 OSB’de 21,7 milyon metrekarelik yatırım alanına 5 bin 318 başvuru yapıldı - Resim : 1

Bakan Kacır, şu ifadelere yer verdi:

"Organize Sanayi Bölgelerindeki yatırım alanlarını çevrimiçi ortamda girişimcilerimizin erişimine sunma uygulamamız sürüyor. 13 ayda girişimcilerimizden yatırım yerlerine büyük bir talep gerçekleşti. 191 OSB'de 21,7 milyon metrekarelik bin 927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicimiz başvuru yaptı. 59 OSB'de ise 35,6 milyon metrekare alan için bin 433 ön tahsis başvurusu yapıldı. Bu ay çıktığımız ilanla, 133 OSB'de 20 milyon 151 bin metrekarelik bin 327 yatırım yeri için tahsis başvurusu, 34 OSB'de 9 milyon 438 bin metrekarelik alan için ön tahsis başvurusu alınmaya başlandı. Planlı sanayi alanlarımızın büyümesi devam edecek. Türkiye katma değerli yatırımlarla yükselişini sürdürecek."

CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendiCHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendiGündem

 

Otomobil satışları 1 milyon sınırını aştıOtomobil satışları yüzde 20'ye yakın arttıOtomotiv

 

Ekonomi
Rekabet Kurulu'ndan terlik ve ayakkabı devi MUYA hakkında soruşturma 
Rekabet Kurulu'ndan MUYA hakkında soruşturma 
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz
BAKAN ŞİMŞEK:
Ticaret Bakanlığı'nın gözü kasım ayı indirimlerinde! Tüketicilere uyarı
Ticaret Bakanlığı'nın gözü kasım ayı indirimlerinde! Tüketicilere uyarı
Şap hastalığında ikinci dalga endişesi: Süt fiyatlarında artış kapıda
Şap hastalığında ikinci dalga endişesi: Süt fiyatlarında artış kapıda
Küresel piyasaları ABD 'karıştırıyor'!
Küresel piyasaları ABD 'karıştırıyor'!
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda