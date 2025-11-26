Bakan Kacır: 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, bugün 270 milyar doları aştı

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından düzenlenen Makine Zirvesi 2025, “Yeni Gelecek: Rakip-siz misiniz?” sloganıyla sektör temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdi.

Etkinlikte, makine sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejiler ön plana çıkarken, dünya çapında hızla değişen siyasi ve ekonomik dengelerin sektöre yansımaları da ele alındı. Ayrıca teknolojik dönüşümün sanayiye getirdiği fırsatlar ve riskler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılarak geleceğe dönük ortak politika önerileri gündeme taşındı.

Çok kutuplu yeni dünya düzeni, yapay zeka destekli dönüşüm, yeni güç blokları, ticaret savaşları, artan korumacılık, ikiz dönüşüm ve yapay zekanın şekillendirdiği rekabet parametreleri programın ana başlıklarını oluşturuyor.

"Türkiye’yi güvenilir bir üretim ve teknoloji üssüne dönüştürdük"

Bakan Kacır, etkinlikte yaptığı konuşmada, organize sanayi bölgelerinden teknoparklara, AR-GE ve tasarım merkezlerinden girişim ekosistemine kadar pek çok alanda hayata geçirdikleri yatırımlarla Türkiye'yi sadece bölgesinde değil, çok daha geniş bir coğrafyada güvenilir bir üretim ve teknoloji üssü haline getirdiklerini söyledi.

Türkiye'yi üretimde, sanayide ve teknoloji geliştirmede ileri seviyelere taşıdıklarını aktaran Kacır, "23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, bugün 270 milyar doları aştı. Sanayi katma değerimiz 41 milyar dolardan 219 milyar dolara yükseldi." diye konuştu.

"Makine sektörümüz, ihracat performansı ve yerlilik oranıyla son yıllarda üretim ekosistemimizi ileriye taşıyor"

Bakan Kacır, Türkiye'nin Çin’den sonra, Orta Avrupa’ya uzanan geniş kuşakta, en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke olduğunu belirtti.

Sanayi üretim endeksinin pandemi öncesi döneme göre Almanya’da yüzde 12,4, İtalya’da yüzde 5,5, Fransa’da yüzde 2,8 geride seyrettiğine dikkati çeken Kacır, "Türkiye’nin ise aynı dönemde sanayi üretimini yüzde 27,5 oranında artırmış olması ekonomimizin dayanıklılığını ve üretim altyapımızın gücünü ortaya koyuyor." dedi.

Kacır, demir–çelikten otomotive, savunma sanayisinden kimyaya, gıdadan tekstile tüm sektörlerin rekabetçiliğine çarpan etkisi sunan fabrikalar yapan fabrikalar kimliğine sahip makine imalat sanayisinin ülkenin kalkınma yolculuğunda stratejik bir role sahip olduğunu ifade ederek, "57 bini aşkın girişimde 500 binden fazla vatandaşımıza istihdam sağlayan makine sektörümüz, gerek üretim kapasitesi ve ürün kalitesiyle gerekse teknolojik yetkinliği, ihracat performansı ve yerlilik oranıyla son yıllarda üretim ekosistemimizi ileriye taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl 28 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren sektörün, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürünleriyle, Türkiye’nin ihracat sepetini nitelik bakımından zenginleştirdiğini ve küresel pazarlardaki konumunu güçlendirdiğini aktaran Kacır, "Bu başarıların kalıcı ve sürdürülebilir olması, makine sektörümüzün küresel ligde zirveye oynaması vizyonuyla, sektörümüzün her daim yanında olmayı en temel vazifemiz olarak görüyoruz. Makine sektörünün önünü açacak uygulamaları, yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı üretimi teşvik edecek yeni nesil teşvik mekanizmalarını kararlılıkla devreye alıyoruz." dedi.

"Üreticimizin önünü açacak geniş kapsamlı mevzuat düzenlemelerini hayata geçiriyoruz"

Mehmet Fatih Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile sektörde gerçekleştirilen yatırımlara uygun koşullarda finansman sağladıklarını belirterek, Merkez Bankasının 500 milyar lira kaynak tahsis ettiği programın sanayicilerden teveccüh gördüğünü dile getirdi.

Türkiye'yi yeni teknoloji yatırımlarının adresi kılacak, tarihin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı ilan ettiklerini hatırlatan Kacır, "Makine sektörümüze büyük ivme kazandıracak bu programla, yatırımcılarımıza proje bazlı yatırım teşviklerinin yanında pazar geliştirme destekleri, cazip koşullarda finansman ve uygun yatırım alanları sunuyoruz." diye konuştu.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle sektörde gerçekleştirilen yatırımlara sağladıkları destekleri etkin şekilde artırdıklarını vurgulayarak, "Aynı zamanda genel teşvik sistemini sonlandırarak teşvik sistemine dahil etmediğimiz sektörlere ve ürünlere yönelik yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyetini kaldırdık. Yerli makine üreticilerimizi koruduk. Sektörümüzün uluslararası pazarlara erişimini hızlandıracak, üreticimizin önünü açacak geniş kapsamlı mevzuat düzenlemelerini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeşil ve dijital dönüşümü bugün yakalayanlar yarının kazananı olacak"

Bakan Kacır, Türk sanayisinin yüksek teknoloji odaklı sürdürülebilir büyümesini sağlayacak teşvikleri, stratejik program ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizerek, makine sektöründeki küresel trendleri yakinen takip ettiklerini ifade etti.

Bugünün dünyasında sürdürülebilir, döngüsel ve yüksek katma değerli üretimin çevre hassasiyetinin yanı sıra rekabetin de ana unsuru haline geldiğini anlatan Kacır, "Yeşil ve dijital dönüşümü bugün yakalayanlar yarının kazananı olacak." şeklinde konuştu.

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak işletmelerin, üreticilerin ikiz dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duydukları yol haritasını destek ve teşvik programları ile kendilerine sunduklarını belirterek, "Dünya Bankası işbirliği ile yürüttüğümüz yeşil dönüşüm projeleri ile 1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerimize kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen desteklerle, eğitimlerle firmaları sanayinin dijitalleşme yolculuğuna hazırladıklarını dile getiren Kacır, "Biz her daim çalışanın, üretenin, bu ülke için alın ve akıl teri dökenin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Daha büyük, daha güçlü müreffeh bir Türkiye tasavvurumuzda elini taşın altına koyan, gayret eden tüm müteşebbislerimizin yanında, yakınındayız. Sanayicilerimizle, üreticimizle yakın işbirliği içerisinde olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendilerini destekleyeceğiz." dedi.

Kacır, Türkiye'yi yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde dünyada hak ettiği konuma taşıyacaklarını ifade ederek, "Sektörümüzü çok daha katma değer odaklı ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak adına tüm paydaşlarımızla eş güdüm içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.